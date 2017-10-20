وكيل "خارجية النواب" عن هجوم الواحات الإرهابي: مصر لن تركع

كتبت- أسماء يحيى:

نعت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهالي شهداء الشرطة الذين سقطوا ضحايا، الجمعة، جراء تبادل لاطلاق النيران مع عناصر إرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة.

وأضافت "عجمي" في تصريح لمصراوي: "هذا الحادث المأساوي نتيجة الإرهاب الذي تدعمه قطر".

وأكدت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، صمود مصر أمام هذه العمليات الارهابية، قائلة: "مصر لن تركع".

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 16 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن خاضت اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال حالت دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.​