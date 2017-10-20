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الداخلية تصدر أول بيان عن اشتباكات "الكيلو 135" بالواحات

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مصراوي Masrawy

الداخلية تصدر أول بيان عن اشتباكات "الكيلو 135" بالواحات

10:03 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزارة الداخلية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا عن الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأضاف البيان، أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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