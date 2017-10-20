مشرف المتحف الكبير: آثار توت عنخ آمون ستعرض كاملة لأول مرة

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كشف الدكتور طارق توفيق، المشرف على المتحف المصري الكبير، أن المتحف سيعرض لأول مرة آثار الملك توت عنخ آمون كاملة، والتي تبلغ 5000 قطعة، مؤكدًا أن المتحف المصري يضم فقط ثلث هذه الآثار.

وأضاف توفيق خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق فى برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه سيتم التخلي عن الأقكار حول الملك توت، واللقب الممنوح له وهو «الفرعون الذهبي»، وسيعرف الزوار أكثر عنه كـ«إنسان» من خلال هذه الآثار، مكملًا: «الملك توت لم يرزق بأبناء ذكور وحتى المواليد التى كانت تولد له توفيت وهي أجنة».