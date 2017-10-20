مسئول عراقي: الحشد الشعبي لم يدخل الى مدينة كركوك
مسئول عراقي: الحشد الشعبي لم يدخل الى مدينة كركوك
09:53 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
ارشيفية
كركوك (العراق) - (د ب أ)
قال الأمين العام لمنظمة بدر في العراق هادي العامري اليوم الجمعة إن قوات الحشد الشعبي لم تدخل مدينة كركوك في اطار عملية انتشار القوات العراقية .
وأضاف العامري في تصريح صحفي "أن مهمة حماية المواطنين داخل المدينة أوكلت الى قوات الشرطة المحلية للمحافظة على ان تمسك قوات مكافحة الارهاب مداخل ومخارج محافظة كركوك".
وتابع أن قوات "الحشد والاجهزة الامنية بكاملها لم تدخل كركوك وأن خطتنا في عملية فرض الامن في المحافظة، هي عدم الدخول الى المدينة ومجرد تطويقها من الخارج، وترك مهمة حفظ الامن للشرطة المحلية وقائدها وهو من الاخوة الكرد".
وذكر العامري أن "بعض الاشخاص من داخل المدينة حاولوا خلق فوضى لتخويف الناس، لذلك تم اتخاذ قرار بأن مكافحة الارهاب هي من تقوم بمسك المداخل والمخارج، والى الآن لم يدخل الحشد ولا الشرطة الاتحادية ولا الجيش العراقي الى داخل المدينة".
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