مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في قصف للتحالف بمحافظة حجة

صنعاء - (دب أ)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، مساء اليوم الجمعة، مقتل واصابة العشرات من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في قصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة (123) كم شمال غرب صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين موقعا للمليشيات الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) في مدينة حرض الحدودية.

واوضحت المصادر "أن الغارتين اسفرتا عن مصرع ما لا يقل عن ثمانية عناصر من المليشيات واصابة اخرين".

وبحسب المصادر، "فقد استهدفت غارات أخرى معسكرا تدريبيا لمقاتلي المليشيات، أسفرت عن مقتل واصابة اكثر من 80 عنصرا منهم".

وذكرت المصادر، أن اربعة من قيادات المجاميع القتالية للمليشيات في مديرية حرض، قتلوا في غارات استهدفت قيادة جمارك حرض الذي تتمركز فيه المليشيات.

وفي مديرية ميدي الحدودية، أفادت المصادر "أن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات جوية، مواقع وتجمعات للمليشيا جنوبي المدينة، فيما استهدفت غارة اخرى عربة نقل كان على متنها عدد من العناصر الانقلابية ودمرتها بالكامل".