موسكو: لا بديل عن الاتفاق النووي الإيراني

موسكو - (أ ش أ):

قال نائب المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية (الشركة الروسية للطاقة النووية)، نيكولاي سباسكي، إن الاتفاق النووي الإيراني قد يكون غير كامل، لكن ليس له بديل.

وأضاف سباسكي - خلال مؤتمر موسكو لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل اليوم الجمعة: "أنه لا يوجد بديل لهذا الاتفاق، الذي قد يكون غير مكتمل"، مشيرا إلى أن خطة العمل المشتركة الشاملة بين السداسية الدولية وإيران تعتبر وثيقة عمل حيوية.

وكانت إيران ودول السداسية (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، توصلت في يوليو 2015 إلى اتفاق تاريخي حول تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، التي كانت قائمة على مدار أعوام طويلة.

ويتجسد هذا الاتفاق في خطة عمل شاملة مشتركة من شأنها ضمان رفع العقوبات الاقتصادية والمالية، التي تم فرضها على إيران في فترة سابقة من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.