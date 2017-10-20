أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

موسكو: لا بديل عن الاتفاق النووي الإيراني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موسكو: لا بديل عن الاتفاق النووي الإيراني

09:22 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

موسكو: لا بديل عن الاتفاق النووي الإيراني

شركة روس آتوم

موسكو - (أ ش أ):
قال نائب المدير العام لشركة "روس آتوم" الروسية (الشركة الروسية للطاقة النووية)، نيكولاي سباسكي، إن الاتفاق النووي الإيراني قد يكون غير كامل، لكن ليس له بديل.

وأضاف سباسكي - خلال مؤتمر موسكو لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل اليوم الجمعة: "أنه لا يوجد بديل لهذا الاتفاق، الذي قد يكون غير مكتمل"، مشيرا إلى أن خطة العمل المشتركة الشاملة بين السداسية الدولية وإيران تعتبر وثيقة عمل حيوية.

وكانت إيران ودول السداسية ( والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، توصلت في يوليو 2015 إلى اتفاق تاريخي حول تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، التي كانت قائمة على مدار أعوام طويلة.

ويتجسد هذا الاتفاق في خطة عمل شاملة مشتركة من شأنها ضمان رفع العقوبات الاقتصادية والمالية، التي تم فرضها على إيران في فترة سابقة من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

هذا المحتوى من

688f3ed552.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الكرملين: من المبكر الحديث عن موعد وكيفية تشكيل مؤتمر "شعوب سوريا"

    أخبار

  • دبلوماسي: سلاح النووي لا يستهدف سوى أمريكا

    أخبار

  • روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس

    أخبار

  • وزير الدفاع الروسي يحضر استعراضا في بلجراد ويؤكد على العلاقات الثنائية

    أخبار

إعلان

9d1ebd8d89.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال