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وزير الأوقاف مدينًا هجوم الواحات: إرادة المصريين لن تنكسر

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف مدينًا هجوم الواحات: إرادة المصريين لن تنكسر

09:53 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزير الأوقاف مدينًا هجوم الواحات: إرادة المصريين لن تنكسر

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة- (أ ش أ):

نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، شهداء الوطن من رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا في سبيل الوطن بمنطقة صحراء الواحات في مواجهة مع قوى الشر والظلام، واصفا الشهداء بـ "الأبطال الشرفاء الأبرار".

ودعا وزير الأوقاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الجمعة- إلى ضرورة المواجهة الحازمة والحاسمة على كافة المستويات للعناصر الإرهابية وكل من يدعمها أو يقدم لها أي تعاون بأي شكل من الأشكال، داعيا الله عز وجل للشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ولأهلم الصبر والسلوان وللمصابين الشفاء العاجل.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الإرهاب إلى زوال وأن إرادة المصريين بالصمود والبناء لن تنكسر أبدا.

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Asha

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