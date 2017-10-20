أخبار عاجلة

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فؤاد علام يناشد الأمن بسرعة "الثأر" من إرهابيي حادث الواحات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فؤاد علام يناشد الأمن بسرعة "الثأر" من إرهابيي حادث الواحات

09:48 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

اللواء فؤاد علام

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن حادث الإرهابي الذي وقع بالواحات قبل قليل، يدل على وجود تنظيم إرهابي كبير داخل .

وأضاف فؤاد، في تصريح لـ"مصراوي"، الجمعة: "العمل الخسيس لن ينال من عزيمتنا في محاربة الإرهاب"، مطالبا الرد عليهم بطريقة سريعة.

ولفت إلى أنه يجب على القيادات الأمنية مراجعة أسلوب تمركز الأكمنة، ووضع خطط التأمين بمشاركة الخبراء.

وأوضح علام، أن زيادة العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، يدل على أن الإرهابيين في مرحلة الانتهاء وأنهم يبحثون عن وسيله لرفح الروح المعنوية لاتبعهم- وفق قوله.​

​وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 16 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن تخوض حاليًا اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وكيل "خارجية النواب" عن هجوم الواحات الإرهابي: مصر لن تركع

    أخبار

  • الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن بـ"الواحات"

    أخبار

  • وزير الأوقاف مدينًا هجوم الواحات: إرادة المصريين لن تنكسر

    أخبار

  • مفتي الجمهورية: حادث الواحات عمل إرهابي تستهجنه الأديان والفطرة الإنسانية

    أخبار

إعلان

e4f9e28c0f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة