فؤاد علام يناشد الأمن بسرعة "الثأر" من إرهابيي حادث الواحات

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن حادث الإرهابي الذي وقع بالواحات قبل قليل، يدل على وجود تنظيم إرهابي كبير داخل مصر.

وأضاف فؤاد، في تصريح لـ"مصراوي"، الجمعة: "العمل الخسيس لن ينال من عزيمتنا في محاربة الإرهاب"، مطالبا الرد عليهم بطريقة سريعة.

ولفت إلى أنه يجب على القيادات الأمنية مراجعة أسلوب تمركز الأكمنة، ووضع خطط التأمين بمشاركة الخبراء.

وأوضح علام، أن زيادة العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، يدل على أن الإرهابيين في مرحلة الانتهاء وأنهم يبحثون عن وسيله لرفح الروح المعنوية لاتبعهم- وفق قوله.​

​وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 16 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن تخوض حاليًا اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.​