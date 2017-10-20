عبد المنعم سعيد: داعش يحاول إثبات "عدم جدوى" المصالحة الفلسطينية

(مصراوي):

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الارهاب إن عملية استهداف الشرطة في منطقة الواحات منذ ساعات، هي رسالة مباشرة من قادة داعش بأن إتمام القاهرة للمصالحة الفلسطينية أمر غير فعال ولا جدوى منه.

وأضاف سعيد في تصريحات لمصراوي، أن داعش يتعرض لضربات قاسمة في الرقة والموصل. وهو ما يزيد الحافزية لدى "داعش سيناء" ومصر عموما وخلاياه النائمة لإثبات الذات.

وأكد سعيد أن المجلس الأعلى فور الانتهاء من تشكيله سينظر في ملف الإرهاب بشكل أعمق من جميع الجوانب الاجتماعية والثقافية والإعلامية.

وكانت اشتباكات وقعت بمنطقة الواحات بالجيزة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة، أسفرت عن استشهاد 16شرطيا حتى الآن، وإصابة 7 آخرين.

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 16 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن تخوض حاليًا اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.​