أبوشقة: "النواب" على استعداد تام لقبول أي قوانين هدفها مواجهة الإرهاب

(مصراوي):

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القوانين الحالية لا تكفي لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن يقظة الشعب وإيمانه بأن مصر تواجه حربًا ضروس.

وأضاف أبوشقة لـ"مصراوي"، الجمعة، أن القوانين لا تكفي وحدها لمواجهة الإرهاب، لأن مصر لجأت إلى الإجراءات الاستثنائية، ومنها فرض حالة الطوارئ.

وأكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس على استعداد تام لقبول أي مشروع قانون أو تعديل في أي قوانين لمواجهة الإرهاب.

خلفية

وكانت اشتباكات وقعت بمنطقة الواحات بالجيزة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة، أسفرت عن استشهاد 16شرطيا حتى الآن، وإصابة 7 آخرين.

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 16 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن تخوض حاليًا اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.