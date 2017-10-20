برلماني: هجوم الواحات عمل إرهابي هدفه إيقاف قطار التنمية والإصلاح

كتبت- أسماء يحيى:

وصف النائب أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، حادث تبادل إطلاق النيران بالواحات، الذي أسفر عن استشهاد 16 شرطيًا حتى الآن بـ"الغادر".

وأضاف عبد التواب، في تصريح لمصراوي، الجمعة: "العناصر التي تقوم بهذه العمليات تستقر في أماكن غير معلومة حتى يتسنى لها رصد تحركات الشرطة، كما أنها تجهز لهذه العمليات لفترة بشكل مرتب".

وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذه العمليات الارهابية؛ تأتي نتيجة لإحساس هذه العناصر بأن البلد في طريقها للتنمية والإصلاح، لافتا إلي افتتاح الجزء الأول من مشروع العاصمة الإدارية، قائلا: "بيحبوا يشوفوا أي حاجة يوقفوا بيها البلد".

وكانت اشتباكات وقعت بمنطقة الواحات بالجيزة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة، أسفرت عن استشهاد 16شرطيا حتى الآن، وإصابة 7 آخرين.

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 16 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن تخوض حاليًا اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.