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فرج عامر: قانون الهيئات الشبابية سيكون هدية لشباب مصر

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مصراوي Masrawy

فرج عامر: قانون الهيئات الشبابية سيكون هدية لشباب

09:11 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

فرج عامر: قانون الهيئات الشبابية سيكون هدية لشباب مصر

محمد فرج عامر

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان النائب محمد فرج عامر، إن إقرار مشروع قانون الهيئات الشبابية من جانب البرلمان سيكون هدية لشباب مصر، ليتواكب مع منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، والذي سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح يوم 4 نوفمبر المقبل.

وأشار عامر - في بيان اليوم الجمعة- إلى أن مشروع القانون يتماشى مع عام الشباب طبقا لتوجهات الرئيس السيسي، ويعيد صياغة مراكز الشباب لتكون مراكز إشعاع رياضي وثقافي للشباب؛ بما يسهم في إقامة ندوات التوعية للشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة والتكفيرية، فضلا عن أن هذا التشريع أعاد الامتيازات التي كانت قد ألغيت من مراكز الشباب.

ونوه بأن مشروع القانون ألغى القيد على سن الترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب وعدم التقيد بسن الأربعين، وأيضا جعل مدة مجلس الإدارة دورتين فقط ولا يجوز المد أو الترشح مرة أخرى لتجديد الدماء وإعطاء فرصة لجيل آخر من الشباب.

وأشاد عامر بقرار هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بإدراج مشروع قانون الهيئات الشبابية لمناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب بعد غد /الأحد/ نظرا لأهميته وارتباطه بقانون الرياضة الجديد الذي أقره البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني.

وأعرب عامر عن ثقته الكاملة في موافقة مجلس النواب بالإجماع على قانون الهيئات الشبابية كونه مكملا لقانون الرياضة، لا سيما وأنه خضع لمناقشة موسعة وتمت الموافقة عليه بالإجماع من لجنة الشباب والرياضة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

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