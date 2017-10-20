وكيل "لجنة الدفاع بالبرلمان": هجوم الواحات دليل قوي على تدفق الأموال للإرهابيين

كتبت- أسماء يحيى:

قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حادث الواحات الذي وقع اليوم، دليل على استمرار موجة الإرهاب، موضحًا أن هذا الحادث لن يكون الأخير.

وأضاف "كدواني"، في تصريح لمصراوي، الجمعة، أن حجم التمويل الذي تتلقاه العناصر الإرهابية كبير، لافتا إلى قيام بعض التنظيمات الخارجية بدعم هذه العناصر بأموال طائلة.

وتابع: "الشباب المهمشون اجتماعيا واقتصاديا يسهل استدراجهم للقيام بهذه العمليات، وذلك كما حدث في العملية التي استهدفت الشرطة بالبدرشين".

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى الإعداد المنظم الذي تقوم به الخلايا بشكل دقيق، واستغلالها شبكات التواصل الاجتماعي لإعطاء التعليمات، مضيفًا أنها تستغل الشباب من خلال الأفكار المتطرفة؛ لتعلمهم طرق صنع المتفجرات، فضلا عن تدريبهم في أماكن نائية كالمزارع المهجورة والصحراء.

ولفت النائب إلى ضرورة تعاون المواطنين مع جهات الأمن؛ للإبلاغ عن أي شبهات بوجود خلايا إرهابية في أي مكان بما يساهم في سرعة كشف هذه الخلايا بشكل مبكر.

وكانت اشتباكات وقعت بمنطقة الواحات بالجيزة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة، أسفرت عن استشهاد 15 شرطيا حتى الآن، وإصابة 7 آخرين.