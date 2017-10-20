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التنظيم والإدارة: مصر ستكون دولة «لا مركزية» خلال 5 سنوات

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التنظيم والإدارة: مصر ستكون دولة «لا مركزية» خلال 5 سنوات التنظيم والإدارة: مصر ستكون دولة «لا مركزية» خلال 5 سنوات

التحرير

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قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك اجتماع عُقد بين الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين الحاليين والسابقين، وعدد من الخبراء المعنيين بتطوير المؤسسات، بهدف تنظيم هياكل المحافظات، حتى تكون عصرية، تعتمد على بنية معلوماتية قوية، مبسطة، وتكرس لـ«اللامركزية».

أضاف جميل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة، أن الهياكل التنظيمية للمحافظات أُعدت في ظلّ نصوص تُكرس لـ«المركزية»، ما أوصلنا إلى البيروقراطية التي نُعاني منها حاليًا، أما الدستور الحالي نص على الدعم الكامل لـ«اللامركزية»، لافتًا إلى أنه تم عرض مسودة أولى لأحد الهياكل التنظيمية المقترحة للمحافظات.

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تابع أنه «بالفترة المقبلة ترفع الدولة شعار اللامركزية، ومن ثم فلابد من وجود قيادات وموظفين على قدر عالي من الكفاءة ما يُمكنهم من التنفيذ على أرض الواقع»، لافتًا إلى أنه يتم بحث وضع تصور نهائي للامركزية بالتعاون مع المحافظين، ومن ثم سيتم رفعه لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ستكون دولة «لا مركزية» خلال 5 سنوات.

وكان المستشار جميل، صرح أنه تم حصر كل أعداد العاملين بالجهاز الإداري، وأصبح هناك ربطًا لهذه البيانات بالرقم القومي، مضيفًا خلال كلمته بورشة عمل مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، أن الجهاز يعمل الآن على إعداد برنامج إلكتروني للخدمة المدنية يشمل كل السجلات لكل فرد موجود داخل الجهاز الإداري ليصبح هناك مستقبلًا بطريقة سهلة للتعامل مع موظفي .

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التحرير

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