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الدسوقي: كلام يوسف زيدان يفكك الوطن ويضرب الحكام الحاليين (فيديو)

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الدسوقي: كلام يوسف زيدان يفكك الوطن ويضرب الحكام الحاليين (فيديو) الدسوقي: كلام يوسف زيدان يفكك الوطن ويضرب الحكام الحاليين (فيديو)

التحرير

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انتقد استاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، الدكتور عاصم الدسوقي، حديث الأديب يوسف زيدان عن الزعيم أحمد عرابي، والناصر صلاح الدين الأيوبي، مضيفًا: «هذه قراءة مجتزئة وغير منهجية للتاريخ».

 وقال الدسوقي خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: «مثل هذه الكلام يساعد على تفكيك الوطن وضرب الحكام الحاليين، عن طريق توظيف التاريخ لصالح هذه السياسة، عن طريق إخراج البحث عن دائرة العلم بالتقاط معلومة مبثرة من السياق الموجود ويصدقها صاحبه ويسعى إلى إقناع الأخرين بها».

وتابع:«فمثلا عرابي يمثل الجيش وخد موقف ضد الخديوي وانتهى الأمر دخول الانجليز ، وكمان يقولك جمال عبد الناصر من الجيش ووقف ضد الملك  فتسبب في احتلال إسرائيل لسيناء، وعلى نفس القياس يقولوا للناس راجل عسكري فإوعوا تنتخبوه تاني.. ده كله برنامج يخدم على القوى الخارجية».

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وأضاف: «لا يوجد أحد متخصص في التاريخ كله، بل التاريخ مقسم إلى عصور، وكل عصر له متخصصين»، مستنكرًا: «فيه تخصص وعمق في تناول الوثائق، ميجيش واحد عثر على وثائق وهو على غير دراية بالمنهج ويتحدث عن أمر كأنه حقيقة مطلقة»، مؤكدًا أن مواجهة عرابي للخديوي توفيق حقيقة ثابتة تاريخيًا.

 

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التحرير

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