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بكري: «صلاح» أيقونة السعادة للمصريين.. ولا يهتم بمهاجميه من الخونة

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بكري: «صلاح» أيقونة السعادة للمصريين.. ولا يهتم بمهاجميه من الخونة بكري: «صلاح» أيقونة السعادة للمصريين.. ولا يهتم بمهاجميه من الخونة

التحرير

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هنأ الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني محمد صلاح، لتتويجه بلقب أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، «صلاح مش مجرد لاعب كرة قدم بيسعد المصريين، صلاح أصبح أيقونة سعادة للجميع ليس فقط لكونه لاعب مميز، ولكن أيضًا بسبب مواقفه الإنسانية والوطنية».

أضاف: «صلاح مواقفه الإنسانية تستحق التقدير، اتبرع بـ5 مليون جنيه لصندوق تحيا ، والإرهابيين والخونة هاجموه لكنه لم يهتم، وواصل أعماله الخيرية والخدمية لصالح أبناء بلده ووطنه».

تابع: «الشهرة والنجومية مغيروش محمد صلاح، بالعكس لسه إنسان بسيط متواضع، اتبرع لقريته من فترة بـ8 ملايين جنيه لإنشاء معهد أزهري، صلاح يلقى كل الاحترام وسط شعبه».

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وحقق محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنجازًا جديدًا على الصعيد الشخصي، بعدما توج بلقب أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتصدر «صلاح» الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، عبر موقعه الرسمي، بعدما حصل على 51% من أصوات الجماهير المشاركة في الاستفتاء.

وضمت قائمة المرشحين لحصد اللقب كلًا من، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، جينك توسن (بشكتاش التركي)، كوينسي بروميس (سبارتاك موسكو الروسي)، ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، إيدين هازارد (تشيلسي الإنجليزي)، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي).

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