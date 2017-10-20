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رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث الواحات مع وزير الداخلية

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رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث الواحات مع وزير الداخلية رئيس الوزراء يتابع تداعيات حادث الواحات مع وزير الداخلية

التحرير

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أعلن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل ، أنه يتابع مع اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، حادث تبادل إطلاق النار مع المجموعة المسلحة في الواحات البحرية بالجيزة ما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الشرطة وإصابة بعضها، كما طلب من وزير الصحة تقديم الرعاية الصحية للمصابين فورا.

وكانت وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء عدد من العناصر الإرهابية في جبال الواحات وانتقلت قوات من العمليات الخاصة والأمن الوطني وأمن الجيزة، وفوجئت القوات بإطلاق الإرهابيين للنيران صوب مدرعات وقوات الشرطة فتم التعامل معهم.

وأكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء الشرطة إلى 14 ضباطًا في الاشتباكات الدائرة مع عناصر مسلحة بطريق الواحات، كما دفعت الأجهزة الأمنية بغطاء جوى وعدد كبير من المدرعات وعربات التدخل السريع للسيطرة على الموقف.

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وأوضح المصدر الأمنى، أن 11 ضابط شهيد بالعمليات الخاصة، كان من بينهم العميد امتياز كامل، والنقباء عمر صلاح وإسلام مشهور، كما أن هناك 3 ضباط شهداء من قطاع الأمن الوطنى، بينهم أحمد السيد وأحمد جابر.

وأشار المصدر الأمنى، إلى أن الداخلية استعانت بطائرات هليكوبتر لمحاصرة الإرهابيين عند الكيلو 135 بالواحات البحرية في الجيزة، للسيطرة على الاشتباكات الدائرة الآن، التى نتج عنها استشهاد 14 ضابطا حتى الآن، وكان من بينهم النقيب إسلام مشهور، الضابط بالعمليات الخاصة، وضابطان بقطاع الأمن الوطني، وإصابة 5 شرطيين، بينهم العميد إبراهيم الشنكوتي بطلق ناري، وتم نقلهم إلى مستشفى أبشواي.

كما تم الدفع بـ30 سيارة دفع رباعي، و20 مدرعة، لتمشيط المنطقة بالكامل، وتأمين نقل المصابين من قبل قوات الشرطة، والقبض على باقي عناصر البؤرة، التي تم استهدافها ومنع هروبهم.

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التحرير

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