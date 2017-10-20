ملك إسبانيا: سنرد على محاولة انفصال كتالونيا "غير المقبولة"
ملك إسبانيا: سنرد على محاولة انفصال كتالونيا "غير المقبولة"
09:15 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
ملك إسبانيا فيليب السادس
مدريد - (د ب أ)
قال ملك إسبانيا فيليب السادس في إشارة إلى كتالونيا إن إسبانيا سترد على "محاولة الانفصال غير المقبولة" بطرق ديمقراطية ودستورية.
وقال فيليب في كلمة في حفل توزيع جوائز أميرة أستورياس إن "إسبانيا تواجه محاولة انفصال غير مقبولة في إطار إقليمها الوطني وستتصدى له من خلال مؤسساتها الديمقراطية الشرعية".
وأضاف أن البلاد ستتعامل "ضمن حدود دستورنا والتزاما بقيم ومبادئ الديمقراطية البرلمانية التي نعيشها منذ 39 عاما".
جاءت كلمة فيليب عشية اجتماع للحكومة سيتم فيه تفعيل المادة 155 من الدستور في خطوة غير مسبوقة ستسمح لمدريد بتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا لمنع محاولتها الانفصالية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الوزراء الإسباني يعلن غدًا إجراءات لفرض الحكم المباشر على كتالونيا
-
شمال إيطاليا يجري استفتاءين بشأن الحكم الذاتي مع استبعاد نموذج كتالونيا
-
الحكومة الإسبانية تجتمع لإعلان تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا
-
ميركل وماكرون يدعمان إسبانيا في الأزمة مع كاتالونيا
إعلان
إعلان