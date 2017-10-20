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ملك إسبانيا: سنرد على محاولة انفصال كتالونيا "غير المقبولة"

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مصراوي Masrawy

ملك إسبانيا: سنرد على محاولة انفصال كتالونيا "غير المقبولة"

09:15 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ملك إسبانيا فيليب السادس

مدريد - (د ب أ)

قال ملك إسبانيا فيليب السادس في إشارة إلى كتالونيا إن إسبانيا سترد على "محاولة الانفصال غير المقبولة" بطرق ديمقراطية ودستورية.

وقال فيليب في كلمة في حفل توزيع جوائز أميرة أستورياس إن "إسبانيا تواجه محاولة انفصال غير مقبولة في إطار إقليمها الوطني وستتصدى له من خلال مؤسساتها الديمقراطية الشرعية".

وأضاف أن البلاد ستتعامل "ضمن حدود دستورنا والتزاما بقيم ومبادئ الديمقراطية البرلمانية التي نعيشها منذ 39 عاما".

جاءت كلمة فيليب عشية اجتماع للحكومة سيتم فيه تفعيل المادة 155 من الدستور في خطوة غير مسبوقة ستسمح لمدريد بتعليق الحكم الذاتي لكتالونيا لمنع محاولتها الانفصالية.

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