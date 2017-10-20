أخبار عاجلة

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الإسماعيلي يفوز على الداخلية ويتصدر الدوري مؤقتًا

Google+ Print
الإسماعيلي يفوز على الداخلية ويتصدر الدوري مؤقتًا الإسماعيلي يفوز على الداخلية ويتصدر الدوري مؤقتًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 تمكن نادي الاسماعيلي من تحقيق فوز صعب على نظيره الداخلية بهدفين لهدف، في مُباراة عصيبة ضمن مُباريات الجولة السادسة من الدوري المصري المُمتاز.

 بهذا الفوز احتل الاسماعيلي صدارة الترتيب، برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد الداخلية في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب، وسيواجه الاسماعيلي المصري في المُباراة القادمة، وسيواجه الداخلية الاتحاد السكندري.

وتوقفت المُباراة لمُدة 10 دقائق بعدما تقدم الدروايش بهدف عن طريق حسني عبد ربه من ركلة جزاء، وهدد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، بالانسحاب من مسابقة الدوري بعد خرق نادي الإسماعيلي لاشتراطات لجنة المسابقات، والسماح بالحضور الجماهيري.

شاهد أيضا

وطالب "عبد العال" بإخراج جماهير الإسماعيلي من المدرجات حتى يستكمل المباراة، وأعطى الحكم مهلة لإدارة فريق الدراويش لإخراج المباراة.

وتم استئناف اللقاء في الدقيقة 20، وتعادل الداخلية في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه محمد زيكا من ضربة رأسية مُتقنة، قبل أن يخطف كالديرون التقدم مجددًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 44 من المُباراة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني ولم ينجح أحد في زيارة الشباك، حتى انتهت المُباراة ليحصد الدراويش 3 نقاط مهمة للغاية في مسيرتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»