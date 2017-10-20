الإسماعيلي يفوز على الداخلية ويتصدر الدوري مؤقتًا

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تمكن نادي الاسماعيلي من تحقيق فوز صعب على نظيره الداخلية بهدفين لهدف، في مُباراة عصيبة ضمن مُباريات الجولة السادسة من الدوري المصري المُمتاز.

بهذا الفوز احتل الاسماعيلي صدارة الترتيب، برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد الداخلية في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب، وسيواجه الاسماعيلي المصري في المُباراة القادمة، وسيواجه الداخلية الاتحاد السكندري.

وتوقفت المُباراة لمُدة 10 دقائق بعدما تقدم الدروايش بهدف عن طريق حسني عبد ربه من ركلة جزاء، وهدد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، بالانسحاب من مسابقة الدوري بعد خرق نادي الإسماعيلي لاشتراطات لجنة المسابقات، والسماح بالحضور الجماهيري.

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وطالب "عبد العال" بإخراج جماهير الإسماعيلي من المدرجات حتى يستكمل المباراة، وأعطى الحكم مهلة لإدارة فريق الدراويش لإخراج المباراة.

وتم استئناف اللقاء في الدقيقة 20، وتعادل الداخلية في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه محمد زيكا من ضربة رأسية مُتقنة، قبل أن يخطف كالديرون التقدم مجددًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 44 من المُباراة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الثاني ولم ينجح أحد في زيارة الشباك، حتى انتهت المُباراة ليحصد الدراويش 3 نقاط مهمة للغاية في مسيرتهم.