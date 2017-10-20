أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المتحدث باسم البيشمركة: قواتنا باتت خارج كركوك تماما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم البيشمركة: قواتنا باتت خارج كركوك تماما

09:00 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

المتحدث باسم البيشمركة: قواتنا باتت خارج كركوك تماما

جبار ياور

بغداد - (أ ش أ):

أكد الناطق الإعلامي باسم قوات البيشمركة جبار ياور اليوم الجمعة، استخدام أسلحة قدمها الغرب في "المعارك" بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية الاتحادية، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة باتت خارج حدود كركوك تماما.

أضاف ياور في تصريح لقناة (العربية الحدث) ، أنه لم يعد هناك أي تنسيق مع القوات العراقية، لافتا إلى أن قوات البيشمركة انسحبت من بعض المناطق تفاديا للمواجهة مع القوات العراقية.

وكانت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة كشفت، اليوم الجمعة، عن استخدام قوات "البيشمركة" الكردية صواريخ حصلت عليها من ألمانيا لمحاربة تنظيم "داعش"، ضد القوات الاتحادية في منطقة "التون كبري" بمحافظة كركوك، مشيرة إلى حدوث أضرار جراء القصف.

وكانت القوات الأمنية العراقية المشتركة قد أحكمت قبضتها على كامل ناحية التون كوبري شمال كركوك، بحسب مصدر أمني.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحيفة: إسرائيل توقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لشراء 3 غواصات جديدة

    أخبار

  • "البيشمركة" تستخدم صواريخ ألمانية ضد القوات العراقية في كركوك

    أخبار

  • خنزيران ينشران الرعب في مدينة ألمانية

    أخبار

  • قائد شرطة كركوك: القوات العراقية ستستقر على بعد كيلو مترين من أربيل

    أخبار

إعلان

b316984cf6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 