المتحدث باسم البيشمركة: قواتنا باتت خارج كركوك تماما

بغداد - (أ ش أ):

أكد الناطق الإعلامي باسم قوات البيشمركة جبار ياور اليوم الجمعة، استخدام أسلحة قدمها الغرب في "المعارك" بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية الاتحادية، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة باتت خارج حدود كركوك تماما.

أضاف ياور في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أنه لم يعد هناك أي تنسيق مع القوات العراقية، لافتا إلى أن قوات البيشمركة انسحبت من بعض المناطق تفاديا للمواجهة مع القوات العراقية.

وكانت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة كشفت، اليوم الجمعة، عن استخدام قوات "البيشمركة" الكردية صواريخ حصلت عليها من ألمانيا لمحاربة تنظيم "داعش"، ضد القوات الاتحادية في منطقة "التون كبري" بمحافظة كركوك، مشيرة إلى حدوث أضرار جراء القصف.

وكانت القوات الأمنية العراقية المشتركة قد أحكمت قبضتها على كامل ناحية التون كوبري شمال كركوك، بحسب مصدر أمني.