الإعلام الحربي العراقي: "البشمركة" تستخدم صواريخ ألمانية ضد قواتنا في كركوك

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الجمعة، استخدام قوات "البشمركة" الكردية صواريخ حصلت عليها من ألمانيا لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ضد القوات الاتحادية في منطقة "التون كبري" بمحافظة كركوك، مشيرة إلى حدوث أضرار جراء القصف.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه في الوقت الذي نثمن فيه دعم دول العالم للعراق في مقاتلة تنظيم "داعش" الإرهابي وخصوصا برامج تسليح قوات "البشمركة"، لكن اليوم استخدمت الصواريخ الألمانية التي زودت بها "البشمركة" لمقاتلة داعش ضد القوات الاتحادية في المنطقة".

وأكدت أن هذه الخطوة تعد عدم التزام باتفاقيات استخدام السلاح فقط ضد المجاميع الإرهابية.

وكانت القوات الأمنية العراقية المشتركة أحكمت قبضتها على كامل ناحية التون شمال كركوك، بحسب مصدر أمني.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، قالت في وقت سابق إن بلادها ستعلق مهمتها لتدريب قوات البشمركة الكردية في شمال العراق، بسبب الصراع بين الأكراد والحكومة العراقية.