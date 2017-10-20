ماكرون: لندن لازالت بعيدة عن التزامتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي

باريس / بروكسل - (أ ش أ):

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن بريطانيا لا زالت بعيدة عن التزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي جراء خروجها من الاتحاد (بريكست).

وقال ماكرون - في تصريح اليوم عقب مشاركته في قمة أوروبية ببروكسل - إن ما تطرحه المملكة المتحدة لإتمام البركسيت لا يزال بعيدا عن الالتزامات المالية المطلوبة منها تجاه الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن هناك جهدا كبيرا يتعين على لندن بذله بشأن "فاتورة الانفصال" والتي تعد نقطة ذات أولوية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف ماكرون "لم نقطع بعد نصف الطريق"، مشيرا في الوقت ذاته إلى النوايا الطيبة التي أظهرها الجانب البريطاني خلال الأسابيع الماضية في مفاوضات الخروج، وأوضح أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه مشكلة وهي أن الداعمين للبريكست لم يشرحوا أبدأ للشعب البريطاني تبعاته.

يشار إلى أن فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد ضمن الملفات الثلاثة ذات الأولوية التي حددتها فرنسا لإتمام الانفصال عن بريطانيا بجانب مصير الأجانب والعواقب على أيرلندا، ولن تقوم دول الاتحاد الـ27 بفتح التفاوض الفعلي على العلاقات المستقبلية إلا بعد إحراز تقدم كاف في تلك الملفات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الالتزامات المادية للمملكة المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي جراء البريكست تم تقديرها بشكل غير رسمي من الجانب الأوروبي بما بين 60 مليار يورو و100 مليار.