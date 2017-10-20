الكرملين: من المبكر الحديث عن موعد وكيفية تشكيل مؤتمر "شعوب سوريا"

موسكو - (أ ش أ):

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد عقد مؤتمر شعوب سوريا، الذي تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء كلمته في منتدى "فالداي" الدولي للحوار أمس الخميس".

وأضاف بيسكوف - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - أن هذه المبادرة تجري مناقشتها بشكل جدي في خطوطها العامة"، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين أشار إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيكون على المدى الطويل وسيساعد على إكمال عملية تطبيع الأوضاع في سوريا بطريقة مستدامة.

وأكد المتحدث أنه من الصعب الحديث عن موعد ومكان انعقاد هذا المؤتمر وطريقة تشكيل الوفود التي ستشارك.