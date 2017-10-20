الإسكان: بدء أعمال دفن الخط الكهربائي الهوائي بـ11 منطقة سكنية في شبرا

القاهرة- (أ ش أ):

صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأنه تم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لمشروع دفن الخط الكهربائي الهوائي الفائق، الذي يمر أعلى 11 منطقة سكنية غير آمنة بحي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وقال صديق- في بيان اليوم الجمعة- إن التغطية تستهدف تأمين حياة السكان التي ظلت لسنوات طويلة تحت الخطورة الداهمة، كما تم الاتفاق أيضاً على إنشاء عمارة مجاورة للعمارات السابق تنفيذها ببهتيم لمقيمي دار الضيافة بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الصندوق مع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، والمهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمناقشة موقف تطوير المناطق غير المنة بمحافظة القليوبية.

وأضاف: "تم أيضاً خلال الاجتماع، عرض التصور النهائي لسوق الخصوص الحضارية الجديدة والتي سيتم تنفيذها بجوار الموقف الجديد لتكون بديلاً لسويقة شارع الوحدة الاجتماعية، لمنع الإشغالات أمام مدخل المستشفى العمومي، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة".