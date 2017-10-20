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رئيس الوزراء يتابع مع وزير الداخلية تداعيات هجوم الواحات الإرهابي

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الداخلية تداعيات هجوم الواحات الإرهابي

08:54 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الداخلية تداعيات هجوم الواحات الإرهابي

رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا باللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية لمعرفة أخر تطورات هجوم الواحات الإرهابي وتداعيات الحادث.

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 14 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن تخوض حاليًا اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.

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مصراوي Masrawy

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