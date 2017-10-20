رئيس الوزراء الإسباني يعلن غدًا إجراءات لفرض الحكم المباشر على كتالونيا

بروكسل - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم الجمعة، إنه سيعلن غدا إجراءات لفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، وذلك ردا على مسعاه للانفصال.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن راخوي قوله إن الإجراءات المستندة على بند في الدستور الإسباني، لم يستخدم من قبل، ستحظى بدعم من الحزب الاشتراكي الذي يمثل المعارضة الرئيسية، وحزب المواطنين الذي ينتمي لتيار الوسط، داعيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإسباني يوم غد السبت.

يذكر أن مجلس الوزراء الإسباني عقد أمس جلسة لتفعيل المادة الـ 155 من دستور البلاد، والتي تسمح بتعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا، مضيفا أن الحكومة ستستخدم جميع الآليات القانونية المتاحة لها لكي تستعيد في أسرع وقت ممكن النظام الدستوري وسيادة القانون والتعايش السلمي بين المواطنين.

وسيسمح تفعيل المادة 155 من دستور إسبانيا لحكومة مدريد، نظريا، بإقالة إدارة إقليم كتالونيا ووضع المؤسسات الأمنية والمالية المحلية تحت سيطرتها وإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم، غير أن هذا الإجراء يمكن أن يسفر عن تعميق أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.