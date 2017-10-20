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صحيفة: إسرائيل توقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لشراء 3 غواصات جديدة

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مصراوي Masrawy

صحيفة: إسرائيل توقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لشراء 3 غواصات جديدة

08:38 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

صحيفة: إسرائيل توقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لشراء 3 غواصات جديدة

إسرائيل توقع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لشراء غواصات

لندن - (أ ش أ):

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ألمانيا وافقت على مذكرة تفاهم "سرية"، أمس، مع إسرائيل تشتري بموجبها الأخيرة 3 غواصات جديدة من طراز (دولفين).

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن مذكرة التفاهم شهدت عدة تغييرات خلال الأسبوع الماضي، بعد الضغط الذي مارسه مسئولون ألمان بارزون سعوا إلى صياغة إطار عمل يمكّن الألمانية من الانسحاب بسهولة من الصفقة، وفقا للتطورات المتعلقة بالتحقيق الجاري بإسرائيل في قضية فساد مرتبطة بشراء غواصات وسفن حربية للجيش الإسرائيلي من شركة مسجلة في ألمانيا، وهي القضية المعروفة باسم "القضية 3000".

ووفقا للصحيفة فإنه بموجب النسخة الأخيرة من مذكرة التفاهم، ستشتري إسرائيل 3 غواصات جديدة من ألمانيا، ليُضافوا إلى الخمسة السابقين الذين تسلمتهم بالفعل وواحدة أخرى يتم تجميعها، بتكلفة إجمالية قدرها مليارا يورو.

هذا المحتوى من

Asha

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