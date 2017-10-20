مصرع 40 شخصًا في هجومين منفصلين على مسجدين بأفغانستان

كابول - (أ ش أ):

لقى 40 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الجمعة، في هجومين منفصلين على مسجدين للشيعة في أفغانستان.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الهجوم الأول أودى بحياة 30 شخصا على الأقل بعدما دخل مسلح مسجد (إمام زمان) غربي العاصمة الأفغانية كابول، وفتح النار على المصلين وقام أيضا بتفجير مادة متفجرة. فيما وقع الهجوم الثاني في مسجد للشيعة بولاية (غور) وسط البلاد، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وأوضحت وزارة الصحة الأفغانية أن تفاصيل الهجومين مازالت غير واضحة وأن أعداد الضحايا مرشحة للأرتفاع، مشيرة إلى إصابة عشرات المصلين في الهجومين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الهجومين، إلا أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان قد استهدف مساجدا للشيعة في أنحاء أفغانستان.