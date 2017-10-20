الخارجية الأمريكية: تحرير الرقة جاء نتيجة قرارت ترامب بتسريع الحملة ضد "داعش"

واشنطن - (أ ش أ):

هنأت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، قوات (سوريا الديمقراطية) المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن بتحرير مدينة الرقة في شمال شرق سوريا من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقالت الخارجية الأمريكية -في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية- إن خروج المدينة من قبضة تنظيم (داعش) جاء نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونال ترامب بتسريع الحملة ضد التنظيم الإرهابي، وإن الانتصار في الرقة يمثل بداية مرحلة جديدة في النزاع بسوريا.

كان تحالف (قوات سوريا الديمقراطية) المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن رسميا تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.