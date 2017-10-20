"إسكان النواب": هجوم الواحات عمل إرهابي تموله أجهزة مخابرات دولية

القاهرة- (مصراوي):

طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إعداد خطة وطنية شاملة سياسية وأمنية وثقافية واجتماعية للتصدي لخطر الإرهاب ومواجهة من وصفهم بـ"طيور الظلام".

وقال محمود، في بيان له الجمعة، إن "هؤلاء الإرهابيين لم يكلوا أو يتراجعوا، عن التخطيط للنيل من الوطن سواء في سيناء أو خارجها، وفق خطة حقيرة تقوم بتمويلها أجهزة مخابرات دولية".

وشدد معتز محمود، أن المواجهات الدموية التي وقعت اليوم في صحراء الواحات بالجيزة، مع العديد من الخلايا الارهابية وأدت إلى استشهاد ثلاثة من ضباط الأمن الوطني وإصابة 5 آخرين تؤكد أن المعركة مع الإرهابيين لاتزال ضارية.

واختتم النائب حديثه، قائلًا: "مصر ستُفشل كافة مخططاتهم، وتدحر كيدهم وتلقنهم ومن وراءهم دروسا لاينسوها".