«الإعلاميين»: سنعاقب مروج إبراهيم إذا تبين أنها أخطأت في حق ضيفها (فيديو)

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قال نقيب الإعلاميين، حمدي الكنيسي، اليوم الجمعة، إن اللجنة التأسيسية للنقابة ستجتمع الأسبوع المقبل لتقييم اللقاء الذي جمع مذيعة قناة «إكسترا نيوز» مروج إبراهيم مع ضيفها أستاذ التاريخ الحديث، الدكتور عاصم الدسوقي.

وأضاف الكنيسي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»: «وإذا اتضح أن الإعلامية قد أخطأت في حق ضيفها فقد يتم أتخاذ عقوبة أخرى معها غير عقوبة إدارة القناة، وإذا تبين أنها لم تخطئ في حق الضيف وتعرضت لإجراء قاسٍ من قبل القناة فسيتم حمايتها من هذا الإجراء».

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قررت إدارة قناة إكسترا نيوز»، إيقاف المذيعة مروج إبراهيم، عن العمل وتحويلها للتحقيق، على إثر مشادتها على الهواء مع المؤرخ عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، الثلاثاء الماضي.

وقالت إدارة القناة في بيان لها: «المذيعة خرجت عن قواعد مدونة السلوك المهني التي تعتمدها القناة وتلتزم ببنودها».

وأضاف البيان :«المذيعة أساءت إدارة الحوار ولم تلتزم الأسلوب اللائق في التعامل مع ضيف البرنامج، ولم تراع مقتضيات ومعايير الأداء المهني، وأنهت الحوار بشكل يسئ بشدة للقناة قبل أن يكون تجاوزًا مرفوضًا في حق الضيف الكبير».

وأوضحت إدارة القناة أنها تواصلت مع الدكتور عاصم الدسوقي، لتقديم اعتذار عما بدر من المذيعة، مؤكدة أنه يمثل قيمة علمية ووطنية كبيرة، وأنها لا تقبل أي مساس بمكانته، وظهوره على شاشتها تقديرٌ لهذه الشاشة تعلم قيمته جيدًا.

وشددت إدارة القناة أنها ستتخذ الإجراءات الواجبة رفعًا لأي إساءة في حقه واحترامًا من القناة لاسمها ولمعاييرها المهنية ولجمهور مشاهديها.