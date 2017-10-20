الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر لعام 1439 هجرية

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استطلعَت دار الإفتاء هلال شهر صفر لعام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين هجريا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر المحرم لعام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين هجريا الموافق العشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وسبعة عشر ميلاديا .

وأضافت الإفتاء، أن ثبوت الرؤية بالعين المجردة تم بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا.

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وأعلنت دار الإفتاء أن غدا السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وسبعة عشر ميلاديا هو أول أيام شهر صفر لعام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين هجريا.

