بحضور المحافظ.. الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطية مهرجان ببورسعيد

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منع مسؤول أمن المركز الثقافي في بورسعيد، اليوم الجمعة، عدد من الصحفيين من تغطية افتتاح مهرجان الإبداع الثاني لذوي القدرات الخاصة، بمسرح المركز.

وأقدم حسن القاضي - مسؤول الأمن، وبرفقته عدد من أفراد الأمن بالنادي على منع صحفيين من تصوير فعاليات المهرجان، وأخذ الهاتف المحمول الخاص بأحد الصحفيين بالقوة أثناء محاولته التصوير في حضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، ونشبت مشادة كلامية بين ومسؤول وأفراد الأمن والزميل المراسل كادت أن تتطور لمشاجرات بالأيدي.

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وتدخل المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد التائب، مستشار المحافظ للعلاقات العامة والإعلام، وأحمد نجم، مدير العلاقات العامة والإعلام، ومحمد عامر، مسئول الإعلام، ونجحوا في السيطرة على الموقف وإعادة الهاتف المحمول للزميل، في ظل استياء كبير من العديد من الحضور بسبب ما وصفوه ببلطجة أفراد أمن المركز.