إنشاء معهد لإعداد الدعاة من غير خريجي الأزهر بالوادي الجديد

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بدء إجراءات إنشاء مركز ثقافى إسلامى "معهد إعداد دعاة" بالمجمع الإسلامى بمدينة الخارجة من غير خريجى الأزهر للجنسين، بالتنسيق ودعم من الدكتور محمد مختار جمعة بعدما تم العرض عليه خلال زيارته للمحافظة.

وأكد الزملوط، في تصريحات صحفية، أن الهدف من إنشاء المعهد هو إعداد دعاة على أيدى أساتذة وعلماء متخصصين.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد بخيت مدير عام أوقاف الوادى الجديد، أنه قد تم تكليف جميع إدارات الأوقاف بالمحافظة بعدم السماح لأى جمعية بافتتاح مراكز إسلامية لإعداد الدعاة بالمحافظة، ليقتصر هذا الدور فقط على وزارة الأوقاف من حيث اختيار العمداء والأساتذة والموظفين والإداريين والمشرفين لضمان وصول الفكر الوسطى الصحيح.

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وأشار الدكتور بخيت إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للراغبين من الجنسين من حملة المؤهلات العليا غير الأزهرية يوم الأحد القادم بمقر ديوان عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، على أن يحضر المتقدم الأوراق المطلوبة وهى شهادة الميلاد وصورة المؤهل وصورة البطاقة و4 صور شخصية وصحيفة الحالة الجنائية، علمًا بأن الدراسة تبدأ فور اكتمال العدد المطلوب.