أخبار عاجلة

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إنشاء معهد لإعداد الدعاة من غير خريجي الأزهر بالوادي الجديد

Google+ Print
إنشاء معهد لإعداد الدعاة من غير خريجي الأزهر بالوادي الجديد إنشاء معهد لإعداد الدعاة من غير خريجي الأزهر بالوادي الجديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بدء إجراءات إنشاء مركز ثقافى إسلامى "معهد إعداد دعاة" بالمجمع الإسلامى بمدينة الخارجة من غير خريجى الأزهر للجنسين، بالتنسيق ودعم من الدكتور محمد مختار جمعة بعدما تم العرض عليه خلال زيارته للمحافظة.

وأكد الزملوط، في تصريحات صحفية، أن الهدف من إنشاء المعهد هو إعداد دعاة على أيدى أساتذة وعلماء متخصصين.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد بخيت مدير عام أوقاف الوادى الجديد،  أنه قد تم تكليف جميع إدارات الأوقاف بالمحافظة بعدم السماح لأى جمعية بافتتاح مراكز إسلامية لإعداد الدعاة بالمحافظة، ليقتصر هذا الدور فقط على وزارة الأوقاف من حيث اختيار العمداء والأساتذة والموظفين والإداريين والمشرفين لضمان وصول الفكر الوسطى الصحيح.

شاهد أيضا

وأشار الدكتور بخيت إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للراغبين من الجنسين من حملة المؤهلات العليا غير الأزهرية يوم الأحد القادم بمقر ديوان عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، على أن يحضر المتقدم الأوراق المطلوبة وهى شهادة الميلاد وصورة المؤهل وصورة البطاقة و4 صور شخصية وصحيفة الحالة الجنائية، علمًا بأن الدراسة تبدأ فور اكتمال العدد المطلوب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»