عصفور: لا مشكلة في زواج المسلمة من صاحب ديانة أخرى

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قال الدكتور جابر عصفور، المفكر ووزير الثقافة الأسبق، اليوم الجمعة، إن عدم ارتداء المرأة للحجاب لا يُعد خطأً في الدين الإسلامي، مشدّدًا على أنه ليس «فريضة».

أضاف عصفور، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن «دليل فرضية الحجاب حديث نبوي فقط يُشير إلى ظهور الكفين والوجه إذا بلغت المرأة المحيض».

أوضح وزير الثقافة الأسبق، أن أسرة الشيخ أحمد حسن الباقوري، لم تكن منها أي سيدة محجبة، مؤكدًا أن «المعيار الحقيقي هو أن تكون أخلاق المرأة حسنة ومتدينة وملابسها محتشمة».

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شدّد على أن «الحجاب اقتناع عقلي وتفسير فرضي للدين»، مؤكدًا أنه لم يُطالب بحذف آيات قرآنية، وهذا كذب وافتراء، موضحًا أنه ليس لدي مشكلة في زواج المسلمة من غير مسلم.

وكانت السلطات التونسية، منتصف سبتمبر الماضي، ألغت قرارًا وزاريًا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، وهو ما أعربت مشيخة الأزهر الشريف عن رفضه تمامًا، لكونه مخالفًا للدين الإسلامي.