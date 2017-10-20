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جابر عصفور: الأزهر سبب «تخلُف» الخطاب الديني في مصر

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جابر عصفور: الأزهر سبب «تخلُف» الخطاب الديني في مصر جابر عصفور: الأزهر سبب «تخلُف» الخطاب الديني في مصر

التحرير

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قال الدكتور جابر عصفور، المفكر ووزير الثقافة الأسبق، الجمعة، إن الأزهر الشريف أحد أسباب «تخلُف» الخطاب الديني في ، معقبًا أن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بعدم القدرة على لا يستطيع إحداث ثورة في التعليم الأزهري كما فعل الشيخ الراحل محمد عبده، حسب تعبيره.

أضاف عصفور، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، «أتوسم خيرًا في الشيخ الطيب، ولكني اندهش  من الفتاوى الشاذة التي تخرج من أزهريين، ودخلت في نقاش معه حول الخطاب الديني وردوده كانت طيبة، ولكن لا يوجد تنفيذ».

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أكد وزير الثقافة الأسبق، أن «الإخوان والسلفيين مازالوا يسيطروا على مشيخة الأزهر، والدليل كتب الفقه الحالية»، مشدّدًا على أن الأوضاع الثقافية في مصر سيئة للغاية.

 

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التحرير

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