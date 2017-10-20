طوكيو رفضت زيادة المصروفات.. 4 أسباب وراء وقف تجربة المدارس اليابانية

التحرير

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كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أسباب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، موضحة أن الجانبين اليابانى والمصرى اختلفا حول تحديد مصروفات المدارس اليابانية، حيث يريد الجانب الياباني أن لا تكون هادفة للربح، كما لم تراع «التعليم» إطلاع «الجانب الياباني» على ما يتم من أعمال إدارية بتلك المدارس، فحدث أنه تم تغيير ٤ رؤساء لوحدة المدارس اليابانية فى مدى زمني قصير، ما أثر سلبًا على المشروع.

وأوضحت المصادر، لـ«التحرير»، أن السبب الثانى يتمثل فى عشوائية إدارة ملف تلك المدارس، واللغط الذي دار حول موعد التقديم، وبدء الدراسة بها، وعدم جاهزيتها.

وحسب المصادر أيضًا، كشفت الجهات الرقابية وجود أخطاء فادحة فى معايير قبول الطلاب، واختيار المعلمين بتلك المدارس، منوهة أن معايير الاختيار لقبول الطلاب لم تكن منضبطة، حيث تم الإعلان فى البداية أن الاختيار سيكون بناءً على السن دون المربع السكني، واتضح فيما بعد أن هناك حالات لطفلين توأم، تم قبول أحدهما ورفض الآخر، رغم انطباق الشروط عليهما.

من جانبه، قال طارق نور الدين، معاون وزير التعليم الأسبق، إن قرار إرجاء الدراسة بتلك المدارس سليم 100%، وهذا يدل على أن الرئيس يهتم بملف التعليم. مضيفًا: «الرئيس عمل على توفير وإتاحة كل الموارد المادية والبشرية لنجاح التجربة، لكن كان يجب أثناء التنفيذ أن يدرك المسئولون أن تطبيق التجربة اليابانية لا بد أن يتماشي مع الثقافة والتقاليد المصرية لضمان نجاحها، ولا يصح أن نطبقها بطريقة التقليد الأعمى».

ولفت نور الدين، إلى أن ما حدث من طريقة قبول الطلاب والمعلمين فى هذه المدارس بالطريقة التقليدية، كان سببًا رئيسيًا لتدخل الرئيس شخصيًا لإنهاء هذه «المهزلة»، حسب وصفه، حيث اعترض الجانب اليابانى على طريقة الاختيار التقليدية، وأكدوا أن الطلاب والمعلمين لا بد أن يخضعوا لشروط معينة، وحد أدنى من المهارات، تجعلهم قادرين على الاستمرار فى هذا النوع من المدارس، كما تسرع الوزير فى تحديد المصروفات، التى اعترض عليها الجانب اليابانى أيضًا، معللا أنها لا تفى بالأنشطة المطبقة.

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وقال أيمن البيلى، مؤسس جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، وأحد مؤسسى النقابة المستقلة للمعلمين، إنه تم الترويج لإتمام المشروع، فيما لم يتم على أرض الواقع سوى تنفيذ 20% من عدد المدارس المطروح، مردفًا: «ماذا يفعل هؤلاء الطلاب الذين قدموا في تلك المدرسة، وقد مرّ شهر تقريبًا منذ بدء الدراسة؟».

وأكمل البيلي: «لا نرى أمامنا مشروعًا وطنيًا للتعليم، إنما محاولة لتجنيس التعليم المصرى بجنسيات مختلفة مما غيّب الهوية الوطنية للتعليم المصرى، وتلك هى الكارثة».

وأكد عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن القراريرجع إلى فوضى القبول بتلك المدارس، وما صاحبها من عشوائية في اختيار المعلمين، مكملًا: «كما أعتقد أن استغلال أموال المنحة اليابانية لأغراض تجارية وتحويل مدارسها إلى مدارس هادفة للربح، أمر مرفوض لدى الجانب الياباني، الذي يعتبر التعليم حقًا وليس سلعة».

وعن الآثار السلبية للطلاب العائدين لمدارسهم الأصلية بعد مرور شهر من الدراسة، عقب إسماعيل أن الآثار السلبية تتمثل فى تأخرهم عن باقي زملائهم فى تحصيل ما فاتهم، وإهدار المزيد من الوقت فى عملية إعادة تسكينهم مرة أخرى فى المدارس نتيجة بطء الإجراءات الإدارية.