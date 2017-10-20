أخبار عاجلة

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

العمليات الخاصة تغلق حدود محافظة الجيزة مع الفيوم وتمشط الكيلو 135 بالواحات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العمليات الخاصة تغلق حدود محافظة الجيزة مع الفيوم وتمشط الكيلو 135 بالواحات

08:08 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

العمليات الخاصة تغلق حدود محافظة الجيزة مع الفيوم وتمشط الكيلو 135 بالواحات

ارشيفية

كتب - محمد الصاوي:

أغلقت قوات الأمن حدود محافظة الجيزة مع الفيوم، لمحاصرة المسلحين الذين هاجموا مأمورية أمنية بطريق الواحات.

وأكد مصدر أمني لمصراوي، أن قوات من العمليات الخاصة تقوم الآن بتمشيط المنطقة الجبلية المحيطة بالحادث، فيما قامت مديرية أمن الفيوم بالدفع بتشكيلات من العمليات الخاصة وقوات من الأمن المركزي لدعم القوات التي تتصدى للمسلحين، بالمنطقة الجبلية بالكيلو 135 بطريق الواحات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصادر: ارتفاع شهداء اشتباكات الواحات لـ16 شرطيًا

    أخبار

  • حرب الكيلو 135.. ماذا يحدث في الواحات؟ (تغطية خاصة)

    أخبار

  • نعى زميله ولحقه بعد 3 أشهر.. النقيب إسلام: "ربنا بيختار الشهادة للي

    أخبار

  • مصادر: 14 شهيدًا و7مصابين في اشتباكات الشرطة مع مسلحين بطريق الواحات

    أخبار

إعلان

4f94b4cd5d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني