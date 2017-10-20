العمليات الخاصة تغلق حدود محافظة الجيزة مع الفيوم وتمشط الكيلو 135 بالواحات
العمليات الخاصة تغلق حدود محافظة الجيزة مع الفيوم وتمشط الكيلو 135 بالواحات
08:08 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد الصاوي:
أغلقت قوات الأمن حدود محافظة الجيزة مع الفيوم، لمحاصرة المسلحين الذين هاجموا مأمورية أمنية بطريق الواحات.
وأكد مصدر أمني لمصراوي، أن قوات من العمليات الخاصة تقوم الآن بتمشيط المنطقة الجبلية المحيطة بالحادث، فيما قامت مديرية أمن الفيوم بالدفع بتشكيلات من العمليات الخاصة وقوات من الأمن المركزي لدعم القوات التي تتصدى للمسلحين، بالمنطقة الجبلية بالكيلو 135 بطريق الواحات.
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