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انتشال جثة مجهولة الهوية بترعة دير الجنادلة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

انتشال جثة مجهولة الهوية بترعة دير الجنادلة بأسيوط

08:22 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

انتشال جثة مجهولة الهوية بترعة دير الجنادلة بأسيوط

انتشال جثة مجهولة الهوية بترعة دير الجنادلة بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

انتشلت قوات الإنقاذ في محافظة أسيوط جثة مجهولة الهوية، عُثر عليها اليوم الجمعة في ترعة قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من النقيب محمد عطية، رئيس مباحث مركز الغنايم، بعثور أهالي قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم، على جثة طافية بترعة القرية، وتم استدعاء الشرطة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي.

حرر محضر بالواقعة، فيما تكثف مباحث الغنايم جهودها لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتشال جثة مجهولة الهوية بترعة دير الجنادلة بأسيوط (2)

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