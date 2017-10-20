انتشال جثة مجهولة الهوية بترعة دير الجنادلة بأسيوط
انتشال جثة مجهولة الهوية بترعة دير الجنادلة بأسيوط
08:22 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
انتشال جثة مجهولة الهوية بترعة دير الجنادلة بأسيوط
أسيوط - أسامة صديق:
انتشلت قوات الإنقاذ في محافظة أسيوط جثة مجهولة الهوية، عُثر عليها اليوم الجمعة في ترعة قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.
تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من النقيب محمد عطية، رئيس مباحث مركز الغنايم، بعثور أهالي قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم، على جثة طافية بترعة القرية، وتم استدعاء الشرطة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الغنايم المركزي.
حرر محضر بالواقعة، فيما تكثف مباحث الغنايم جهودها لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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