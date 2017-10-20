في كل دوري بطولة.. ديسابر يتصدر المشهد بالدوري المصري

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تصدر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للنادي الإسماعيلي، قائمة الأفضل ما بين 18 مدرب يقود أندية الدوري العام هذا الموسم، وذلك بعدما نجح فى تحقيق الفوز الرابع لفريقه، بعد مرور 6 جولات فقط من عمر المسابقة، إستطاع خلالها أن يتصدر جدول ترتيب الدوري العام.

ونجح الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديسابر فى الفوز على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء تفوق ديسابر على باقي مدربين أندية الدوري حتي الأن، فى تحقيق نتائج إيجابية على مدار 5 مباريات خاضها الفريق حتي الأن، بعد تأجيل لقاء الأهلي ليوم 20 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة نظراً لإرتباط المارد الأحمر بالمشاركة القارية.

وفيما يلي يستعرض لكم «التحرير» 10 معلومات هامة عن الفرنسي سباستيان ديسابر من بداية مسيرته التدريبة حتي وصل إلى قلعة الدراويش.

1- سباستيان ديسابر هو مدرب كرة قدم فرنسي ولد يوم 2 أغسطس 1976 فى مدينة فالانس بفرنسا.

2- بدأ مسيرته التدريبة مساعد مدرب فى فريق روشفيل الفرنسي بداية من عام 2004 حتى 2006، قبل ان يتولى القيادة الفنية للفريق عام 2006 حتي 2010، ونجح فى تحقيق دوري الهواه مع الفريق الفرنسي.

3- توجه الفرنسي إلى التدريب في القارة الإفريقية بعدما تولى تدريب أسيك ميموز الإيفواري موسم 2010 حتى 2012 وحقق معه فى أول موسم بطولة الكأس ونجح فى الوصول إلى الدور ربع النهائي لبطول دوري أبطال إفريقيا، كما نجح فى تحقيق لقب السوبر الإيفواري بجانب الوصول إلى دور ثمن النهائي في كأس الكونفيدرالية.

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4- إنتقل إلى الكاميرون لتدريب نادي القطن الكاميروني موسم 2012/ 2013، ونجح فى تحقيق الدوري الكاميروني وقادهم إلي الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال وخرج أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح.

5- توجه ديسابر إلى تونس لتدريب أول فريق عربي وكان الترجي التونسي وإستمر معهم موسمين من 2013 حتى 2014، وقاد الفريق التونسي إلى التتويج ببطولة الدوري التونسي بعد قيادة الفريق في 13 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 4 وهزم في 3.

6- إنتقل ديسابر إلى أنجولا وتولى تدريب ريكرياتيفو وحقق معهم لقب الدوري الأنجولي للمرة الرابعة فى تاريخ النادي، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الأنجولي للمرة الأولى فى تاريخه.

7- قاد فريق الوداد البيضاوي خلفاً للويلزي توشاك بعد الخسارة من الزمالك فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (4-0) وخاض أولى مبارياته مع الوداد أمام الزمالك فى لقاء العودة ونجح فى الفوز بنتيجة كبيرة (5-2)، ولكن خرج الوداد بفارق الأهداف.

8- خاض الفرنسي سباستيان ديسابر قبل توليه الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي 168 مباراة حقق الفوز فى 82 منها، وتعادل فى 52 وخسر في 32 مباراة، أي بمعدل نجاح يصل إلي 60%.

9- تولي الفرنسي سباستيان ديسابر قيادة الإسماعيلي بداية من الموسم الحالي وخاض معهم العديد من الوديات وكانت ناجحة للغاية، وبينما خاض معهم 5 لقاءات رسمية فى الدوري العام حتي الأن نجح فى الفوز بـ4 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة حتي الأن، ولديه مباراة مؤجلة أمام الأهلي لحساب الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

10- أحرز الإسماعيلي تحت قيادة ديسابر فى الدوري حتى الأن 10 أهداف فى 5 مبارايات أي بواقع هدفين فى كل مباراة، منهم 4 أهداف تم إحرازها فى الشوط الاول، بينما تم إحراز 6 أهداف فى الشوط الثاني.