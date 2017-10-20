«باسم مرسي وكاسونجو» يقودا تشكيل الزمالك أمام سموحة

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أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المونتنيجيري نيبوشا عن تشكيلة فريقه، الذي سيخوض مباراة سموحة والتي ستجمع بينهما بعد قليل، على ملعب "بتروسبورت"، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل كالتالي:



في حراسة المرمى: أحمد الشناوي



في خط الدفاع: علي جبر ومحمود علاء ومؤيد العجان وحازم إمام.



في خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقة وعبدالله جمعة وصلاح عاشور.



في خط الهجوم: باسم مرسي وكاسونجو كابونجو.



ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق القلعة البيضاء كل من: محمود عبد الرحيم "جنش"، محمود حمدي "الونش"، أحمد داودا، رزاق سيسيه، أيمن حفني، معروف يوسف، أحمد مدبولي.



يدخل فريق الزمالك اللقاء في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما يقع سموحة في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.





