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«باسم مرسي وكاسونجو» يقودا تشكيل الزمالك أمام سموحة

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«باسم مرسي وكاسونجو» يقودا تشكيل الزمالك أمام سموحة «باسم مرسي وكاسونجو» يقودا تشكيل الزمالك أمام سموحة

التحرير

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أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، المونتنيجيري نيبوشا عن تشكيلة فريقه، الذي سيخوض مباراة سموحة والتي ستجمع بينهما بعد قليل، على ملعب "بتروسبورت"، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.
 
وجاء تشكيل كالتالي:
 
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي
 
في خط الدفاع: علي جبر ومحمود علاء ومؤيد العجان وحازم إمام.
 
في خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقة وعبدالله جمعة وصلاح عاشور.
 
في خط الهجوم: باسم مرسي وكاسونجو كابونجو.
 
ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق القلعة البيضاء كل من: محمود عبد الرحيم "جنش"، محمود حمدي "الونش"، أحمد داودا، رزاق سيسيه، أيمن حفني، معروف يوسف، أحمد مدبولي.
 
يدخل فريق الزمالك اللقاء في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، بينما يقع سموحة في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.
 
 
 

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