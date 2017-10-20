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«خناقة» بين «ميدو» ومحمد يوسف عقب تعادل دجلة وبتروجت

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«خناقة» بين «ميدو» ومحمد يوسف عقب تعادل دجلة وبتروجت «خناقة» بين «ميدو» ومحمد يوسف عقب تعادل دجلة وبتروجت

التحرير

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انتهت مبارة فريق بتروجيت مع نظيرة وادي دجلة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة بالدوري الممتاز.

وحول فريق بتروجيت تأخرة بهدفين للتعادل الإيجابي في مباراة شهدت أحداث مثيرة، وحاول  فريق دجلة تسجيل هدف مبكر لتسهيل المهمة، بعدما شن عدد من الهجمات داخل مناطق الخطورة لفريق بتروجيت.

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وأحرز وادي دجلة هدف التقدم في الدقيقة 8 عن طريق محمد شريف، لينتهي الشوط الأول بتقدم دجلة بهدف دون رد.
 
وفي الشوط الثاني ضغط الفريق الدجلاوي من أجل إحراز الهدف الثاني لتوسيع الفارق، لتشهد الدقيقة 57 الهدف الثاني من جانب وادي دجلة عن طريق واتارا إسوف.
 
وبعد تقدم دجلة بهدفين تراجع أداءه ولم يستسلم فريق بتروجت للنتيجة ليسجل محمد دبش هدف تضييق الفارق في الدقيقة 73، ومع حلول الدقيقة 80 سجل محمد رجب هدف التعادل لفريق بتروجيت.
 
وشهدت المباراة أحداثًا مؤسفة عقب انتهاء المباراة حيث اشتبك أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لوادي دجلة،مع محمد يوسف،المدير الفني لفريق بتروجيت ووصل الأمر للاشتباك بالأيدي.
 
ودخل الثنائي في حديث عقب انتهاء المباراة تطور الي تشابك بين المدربين، وتدخل عدد من لاعبى الفريقين خلال المشادة لتشتعل الأزمة بين المدربين، حتى تواجد الأمن فى أرض الملعب، من أجل احتواء الموقف، وتجمع اللاعبون أمام غرف مراقب المباراة وطاقم الحكام حتى تم أحتواء الأزمة سريعا.
 
وأكد ميدو في تصريحات خاصة «للفرسان» تعليقًا على الأحداث عقب المباراة: بأن الجهاز الفني لفريق بتروجت حاول استفزاز لاعبي فريق دجلة عقب التعادل وتكرر الأمر عقب انتهاء المباراة، وكل ما فعلته هو حمايه للاعبيه بالطريقة المناسبة دون تجاوز في حق أحد.
 
وبهذه النتيجة يواصل فريق وادي دجلة سلسلة إهدار النقاط، خاصة أن الفريق للمباراة الثانية على التوالي، يتقدم في بداية اللقاء ثم ينجح الفريق المنافس فى التعادل، وارتفع بهذا التعادل رصيد دجلة للنقطة الخامسة، وبتروجت للنقطة السابعة.

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