أخبار عاجلة

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

انتخابات سموحة على صفيح ساخن

Google+ Print
انتخابات سموحة على صفيح ساخن انتخابات سموحة على صفيح ساخن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اشتعلت المعركة الانتخابية داخل نادى سموحة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات والمحدد لها الثالث من نوفمبر المقبل. 

وعلى الرغم من حسم فرج عامر مقعد الرئاسة بالتزكية إلا أن منصب النائب يشهد صراع ثلاثي بين أعضاء المجلس الحالى خيرية السكرى ووليد عرفات وطارق الوكيل ورغم إعلان فرج عامر مساندته لطارق الوكيل وتوجيه الأعضاء لاختياره رغم حداثة تواجده بالنادى حيث أنه جاء بالتعيين مع المجلس الحالي ولا توجد له شعبية داخل النادى عكس وليد عرفات أمين صندوق النادى وعضو المجلس منذ ما يقرب من ١٦ عامًا الذي يتمتع بشعبية كبيرة داخل النادى ونفس الأمر ينطبق على خيرية السكري والتي تلقى قبول من العنصر النسائي إضافة إلى المنتمين للتربية الرياضية كونها استاذ مدرس بكلية التربية الرياضية للبنات.

وجاء إعلان فرج عامر عن مساندته لاشخاص بعينهم فى منصب العضوية وهم أحمد حسن وندير محفوظ وطارق حسن إضافة إلى إسلام هاني تحت السن والأخير وضعه رئيس النادى قضيته وراهن على نجاحه فى مواجهة عمر الغنيمى والذى لا يلقى قبول من رئيس النادى إلا أنه يسير بخطى واثقة نحو الكرسي وذلك على الرغم من تدعيم القطاع الرياضى بالنادى لإسلام هانى كونه احد ابناء كرة القدم بالنادى.

شاهد أيضا

كما شهدت انتخابات سموحة تعاطف أعضاء الجمعية العمومية مع داليا السيد والتي تم استبعادها ثم طعنت على الاستبعاد وعادت مؤخرا للمعترك الانتخابي.

انتخابات سموحة لن تكون بالسهولة التى يتخيلها البعض فالاكيد ان هناك مفاجأت ستحدث بعد رفض العديد من اعضاء الجمعية العمومية الوصايا عليهم وتوجيهم نحو انتخاب اشخاص معينة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»