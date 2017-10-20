مصادر: ارتفاع شهداء اشتباكات الواحات لـ16 شرطيًا
مصادر: ارتفاع شهداء اشتباكات الواحات لـ16 شرطيًا
07:48 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:
أكدت مصادر أمنية مسؤولة ارتفاع عدد شهداء الشرطة في اشتباكات مسلحة مع عناصر مسلحة بطريق الوحات، اليوم الجمعة، إلى 16 شهيدًا.
ولفتت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن الأمن يخوض معركة عنيفة مع المسلحين بالمنطقة الجبلية بالكيلو 135 بطريق الواحات في ظل إرسال تعزيزات أمنية.
وأوضحت المصادر، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.
وحصل "مصراوي" على أسماء بعض الشهداء، و هم: العميد امتياز كامل، من إدارة العمليات الخاصة، والرائد أحمد السيد ، والمقدم أحمد جاد بقطاع الأمن الوطني، والنقيب إسلام مشهور، والنقيب عمرو صلاح، بقطاع العمليات الخاصة.
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