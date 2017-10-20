تلميذ يفتح النار في مدرسته بالبرازيل ويقتل اثنين

جويانيا (البرازيل) - (د ب أ)

أطلق تلميذ برازيلي ،14 عاما، النار في مدرسته الواقعة بإقليم بوسط البلاد اليوم الجمعة ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل وإصابة أربعة من زملائه التلاميذ، حسبما ذكر موقع "جي 1"الالكتروني ووسائل إعلام برازيلية أخرى.

وأبلغ أحد المدرسين رجال المطافئ عن الهجوم الذي وقع في مدينة جويانيا. وتم إلقاء القبض على المهاجم ونقل الضحايا المصابين إلى المستشفى.

ويتردد أن المهاجم الذي هو من أسرة عسكرية يعاني من التسلط. غير أنه لم يظهر أي مظاهر على اختلال عقلي وفقا لقناة "جلوبو نيوز" التليفزيونية.

ولا يعتقد أن من بين الضحايا أطفال صغار.

ويعد الهجوم هو الثاني في مدرسة برازيلية خلال أسبوعين. ففي الخامس من الشهر الجاري، أشعل حارس سابق النار في حضانة أطفال ما أسفر عن مقتل تسعة أطفال ومدرس والحارس نفسه وذلك في مدينة جانوبا بشمالى البلاد.