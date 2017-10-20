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«تواضروس» من ألمانيا: السيسي والحكومة يجتهدون في تدشين المشروعات التنموية

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«تواضروس» من ألمانيا: السيسي والحكومة يجتهدون في تدشين المشروعات التنموية «تواضروس» من ألمانيا: السيسي والحكومة يجتهدون في تدشين المشروعات التنموية

التحرير

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، إن آمنة، داعيا الشعب الألماني لزيارتها.

وأكد بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية  في تصريحات صحفية على هامش زيارته الخارجية لألمانيا، أن الرئيس عبد الفتاح ، والحكومة والشعب يجتهدون في المشروعات التنموية الكبيرة، مشددا على أن مصر تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم كله، في الوقت الذي تخوض فيه معركة أخرى من أجل التنمية.

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وأوضح أن مصر التي تضم أكثر من 100 مليون مواطن، تجتهد وتحاول أن تبني وطنا جديدا للمستقبل.

 

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التحرير

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