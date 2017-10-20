«تواضروس» من ألمانيا: السيسي والحكومة يجتهدون في تدشين المشروعات التنموية

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر آمنة، داعيا الشعب الألماني لزيارتها.

وأكد بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية في تصريحات صحفية على هامش زيارته الخارجية لألمانيا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والشعب يجتهدون في المشروعات التنموية الكبيرة، مشددا على أن مصر تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم كله، في الوقت الذي تخوض فيه معركة أخرى من أجل التنمية.

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وأوضح أن مصر التي تضم أكثر من 100 مليون مواطن، تجتهد وتحاول أن تبني وطنا جديدا للمستقبل.