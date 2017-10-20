جابر عصفور: وزير التعليم «ممتاز للغاية».. ومهاجموه «فاسدون»

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قال الدكتور جابر عصفور، المفكر ووزير الثقافة الأسبق، الجمعة، إن «معركة الإرهاب ليست في سيناء، لكن في مصر كلها، وتبدأ من التعليم وتنتهي بالأزهر الشريف»، معقبًا: «لدينا كارثتان.. الأولى الإرهاب، والثانية الفساد».

أضاف عصفور، خلال حواره ببرنامج «الجمعة في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن وزير التعليم الحالي، الدكتور طارق شوقي، «ممتاز للغاية، وهو ويقوم بتطوير يستحق الإشادة، ومهاجموه فاسدون».

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أكد أن «التعليم في مصر مازال متخلف، ونحتاج إلى ثورة جذرية في التعليم أسوة بما حدث في ماليزيا»، موضحًا أنه تقدم باقتراح للرئيس عبد الفتاح السيسي لضم الوزارات التعليمية تحت كيان واحد.

وكان الدكتور طارق شوقي، اتخذ عدة قرارات تضمنت تحقيق رؤية مصر 2020 – 2030، بتأسيس مجتمع يفكر ويبدع، وتخفيف المناهج الدراسية بنسبة 40%، وإزالة ما يعتريها من حشو، واعتبار مادتي الكمبيوتر والتربية الفنية مواد دراسية نجاح ورسوب، وإعداد برنامج متخصص لتدريب المعلمين، وغيرها من القرارات التي أشاد بها الجميع.