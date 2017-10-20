الإسكان تؤجل طرح 13 قطعة للاستثمار إلى منتصف ديسمبر المقبل

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قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأجيل موعد تقديم عروض حجز 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة (من 58 فداناً إلى 2800 فدان)، تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام الشراكة، لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة، ليكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/12/2017 حتى يوم الخميس الموافق 21/12/2017.

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن التأجيل جاء استجابة لطلبات المطورين العقاريين بمنحهم مهلة إضافية.

وقال المهندس طارق السباعى: قررت الهيئة أيضاً تعديل مبلغ جدية الحجز، تيسيراً على المطورين العقاريين، ليصبح كالتالي: 40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 184 فداناً، بمنطقة الألف فدان غرب "مدينتي" فى مدينة القاهرة الجديدة، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط مركز سياحي - عمراني، على مساحة 243.3 فدان، بمنطقة الألف فدان جنوب "مدينتي" فى مدينة القاهرة الجديدة، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني – تجاري – سياحي – ترفيهي، على مساحة 194.38 فدان، جنوب أرض "بيت الوطن" بمدينة القاهرة الجديدة.

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وتابع أن مبلغ جدية الحجز لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 103.74 فدان، بمنطقة الجامعات فى مدينة القاهرة الجديدة سيكون 20 مليون جنيه، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 396 فداناً، بمثلث الأملفى مدينة القاهرة الجديدة، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 334 فداناً، بمثلث الأمل فى مدينة القاهرة الجديدة، و100 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 410 أفدنة، شمال المدينة – الحي 17 بمدينة الشيخ زايد، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط تجاري – إداري – فندقي – ترفيهي – طبي، على مساحة 58.9 فدان، ضمن حديقة زايد بمدينة الشيخ زايد.

وأكمل: "إضافة إلى 70 مليون جنيه، لإقامة نشاط تجاري – إداري – سكني – فندقي – ترفيهي – طبي، على مساحة 205 أفدنة، بزايد سباركفى مدينة الشيخ زايد، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة ألف فدان بامتداد الشيخ زايد، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 500 فدان، بامتداد الشيخ زايد، و100 مليون جنيه، لإقامة نشاط سكني – سياحي – ترفيهي، على مساحة 2800 فدان بالمنطقة من الكم 94 إلى الكم 106 فى طريق إسكندرية - مطروح، جنوب مارينا، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 144 فدانا، بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر".