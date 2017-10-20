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عطية: على الدولة أن تأخذ مليارات الأغنياء وتحدد إقامتهم (فيديو)

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عطية: على الدولة أن تأخذ مليارات الأغنياء وتحدد إقامتهم (فيديو) عطية: على الدولة أن تأخذ مليارات الأغنياء وتحدد إقامتهم (فيديو)

التحرير

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طرح الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، مساء الجمعة، حلًا لانتعاش الدولة، بتأميم أملاك الأغنياء من أصحاب المليارات والتريليونات، وتحديد إقامتهم، مقابل توفير حياة كريمة لهم.

وردًا على سؤال متصل مصري يُدعى «أشرف»، من  «هل من حق الدولة شرعًا فرض رسوم بدون أي منطق أو تبرير؟»؛ قال عطية: «نعم من حق الدولة أن تأخذ منك ومني، وأنا كنت في السعودية وكل سنة كنت بدفع ضرائب»، لافتًا إلى أن النبي (ص) سُئل «أفي المال حقُ غير الزكاة؟»، قال: «نعم».

تابع عطية، خلال برنامجه «كلمة السر»، عبر فضائية «mbc »، اليوم الجمعة، أن «العلماء ليس بينهم خلاف أنه من حق الدولة، خاصةً في أوقات العُسر، أن تأخذ من القادر لتُعطي الفقير، وتُصلح أوضاع اقتصادها من أبناءها القادرين، زيادة على الزكاة».

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واصل: «أنا من رأيي أن في ناس في بلدنا نقعدهم في فّلل، ونديهم مليون جنيه كل 4 شهور، وفي المقابل الدولة تأخذ كل أملاكهم.. هؤلاء أخذوا الأراضي المتر بربع جنيه، وأخذوا فلوس الدولة بالراحة، وجمعوا بين السيئتين، لديهم مال بلا عدد وبوظوا الدنيا، واحتكروا الدولة، دول تُحدد إقامتهم وتُأخذ أموالهم».

استكمل: «المليارات والتريليونات اللي معاهم دي بتاعت هذه البلد، ولازم بالقانون نرجعها للدولة، وبعد 24 ساعة البلد هتنتعش، نحدد إقامتهم ونأكلهم التفاح الأمريكاني واليوناني والتركي الأصفر ونعالجهم كمان ونقولهم شكرًا».

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التحرير

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