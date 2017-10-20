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الدفع بطائرات هليكوبتر وغلق منطقة الواحات بالكامل عقب استشهاد 6 ضباط (صور)

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الدفع بطائرات هليكوبتر وغلق منطقة الواحات بالكامل عقب استشهاد 6 ضباط (صور) الدفع بطائرات هليكوبتر وغلق منطقة الواحات بالكامل عقب استشهاد 6 ضباط (صور)

التحرير

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أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء الشرطة إلى 6 ضباط في الاشتباكات الدائرة مع عناصر مسلحة بطريق الواحات، كما دفعت الأجهزة الأمنية بغطاء جوى للسيطرة على الموقف.

وأوضح المصدر الأمنى لـ"التحرير"، أن قوات الشرطة استعانت بطائرات هليكوبتر لمحاصرة الإرهابيين عند الكيلو 135 بالواحات البحرية في الجيزة، للسيطرة على الاشتباكات الدائرة الآن، والتى نتج عنها اسشتهاد 6 ضباط حتى الآن، وكان من بينهم النقيب إسلام مشهور، الضابط بالعمليات الخاصة، وضابطان بقطاع الأمن الوطني، وإصابة 5 شرطيين، بينهم العميد إبراهيم الشنكوتي بطلق ناري، وتم نقلهم إلى مستشفى أبشواي.

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النقيب الشهيد إسلام مشهور
وأشار المصدر، إلى أن وزارة الداخلية دفعت بـ30 سيارة دفع رباعي، و20 مدرعة، لتمشيط المنطقة بالكامل وتأمين نقل المصابين من قبل قوات الشرطة، والقبض على باقي عناصر البؤرة التي تم استهدافها ومنع هروبهم.

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التحرير

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